أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي السبت 17 نوفمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأميركي 5.25 دينار
اليورو 5.970 دينار
الجنية الإسترليني 6.600 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار
الدينار التونسي 1.770دينار
الجنية المصري 0.289 دينار
الدولار الكندي 4.080 دينار
الدينار الاردني 7.270 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار
كسر الفضة = 1.93 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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