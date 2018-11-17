أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي السبت 17 نوفمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأميركي 5.25 دينار

اليورو 5.970 دينار

الجنية الإسترليني 6.600 دينار

الليرة التركية 0.980 دينار

الدينار التونسي 1.770دينار

الجنية المصري 0.289 دينار

الدولار الكندي 4.080 دينار

الدينار الاردني 7.270 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار

كسر الفضة = 1.93 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية