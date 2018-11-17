إخماد حريق بمصفاة نفط في موسكو وخروج وحدة عن العمل

موسكو-العنوان

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طواقم الإطفاء أخمدت اليوم السبت حريقا اندلع في مصفاة لتكرير النفط في موسكو.

وأوضحت شركة جازبروم نفط، المالكة للمصفاة والذراع النفطية لشركة جازبروم الحكومية، إن المصفاة الواقعة في منطقة كابوتنيا تعمل كالمعتاد ما عدا وحدة تكسير.

وقالت الوزارة إن الحريق استمر لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخماده.

ولا توجد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين بالمصفاة التي تقوم بتكرير 9.4 مليون طن من النفط سنويا.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تويتر إن الحريق لن يؤدي إلى أي نقص في الوقود.

واتفقت الحكومة الروسية وشركات النفط على خفض أسعار بيع الوقود محليا بالجملة في أكتوبر تشرين الأول كإجراء مؤقت يهدف لكبح ارتفاع تكلفة البنزين والديزل، والذي يعد قضية حساسة من الناحية السياسية بالنسبة للناخبين.

المصدر-وكالات

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