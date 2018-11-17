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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 17/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 ارتفاعاً طفيفاً مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.320 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.00 دينار.

بدوره قفز سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل نسبي وبلغ سعره اليوم 6.660 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.250 دينار 5.230 دينار
اليورو 5.970 دينار 5.890 دينار
الجنية الاسترليني 6.600 دينار 6.520 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار
الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار
الجنية المصري 0.289 دينار 0.281 دينار
الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار
الدينار الاردني 7.270 دينار 7.190 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 172.6 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 197 دينار
كسر الفضة = 1.93 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.300 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.500 دينار
دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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