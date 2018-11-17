أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 17/11/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 ارتفاعاً طفيفاً مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.320 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.00 دينار.

بدوره قفز سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل نسبي وبلغ سعره اليوم 6.660 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.250 دينار 5.230 دينار اليورو 5.970 دينار 5.890 دينار الجنية الاسترليني 6.600 دينار 6.520 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار الجنية المصري 0.289 دينار 0.281 دينار الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار الدينار الاردني 7.270 دينار 7.190 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 172.6 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 197 دينار

كسر الفضة = 1.93 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.300 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.500 دينار

دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.