رست مجموعة من الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الولايات المتحدة في وقت تضغط فيه واشنطن على عواصم أوروبية بارزة في مقدمتها برلين لوقف مشترياتها من الغاز الروسي.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:

“على الرغم من التدفق العلني السلبي من واشنطن (تجاه الغاز الروسي)، يتم بنجاح توريد الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الولايات المتحدة”.

كما أوضحت زاخاروفا إلى وصول 3 ناقلات غاز على الأقل من مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال، الواقع في شمال شرق روسيا، مؤخراً إلى السواحل الأمريكية.

هذا وجاء تصريح زاخاروفا بعد وقت قصير من إعلان وزير الطاقة الأمريكي مارك مينيزيس أن واشنطن مستعدة لدعم المشاريع الرامية إلى تنويع إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي حتى لو شاركت الشركات الروسية فيها.

The post الغاز الروسي يُغذي أمريكا ويُمنع عن عوواصم أوروبية بارزة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا