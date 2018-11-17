الكبير يشارك في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض المتوسط

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض المتوسط بعنوان “السياسات الاقتصادية، التكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل”

وحضر المؤتمر محافظو البنوك المركزية لإسبانيا وتونس والمغرب والجزائر وممثلو البنوك المركزية في مالطا وفرنسا وإيطاليا إضافة إلى ممثل البنك المركزي الأوروبي.

وتناول المؤتمر وفق المكتب الإعلامي للمصرف؛ دور البنوك المركزية في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في منطقة حوض المتوسط؛ فضلا عن خلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمنطقة.

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