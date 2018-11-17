داخلية الوفاق تؤمن وصول السيولة لأوباري

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، السبت، أن الأمن المركزي في وادي الآجال بأوباري أشرف على تأمين وصول السيولة النقدية للمدينة عبر مطار أوباري المدني.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، إن المكلفين بتأمين شحنة السيولة النقدية القادمة لمدينة أوباري تولوا تأمينها منذ وصولها وتسلمها من مهبط مطار أوباري المدني.

وأضافت، أنه بعد تأمين السيولة جرى إيصالها إلى مصارف المدينة حسب توزيع مصرف ليبيا المركزي.

الجدير بالذكر أن قوة الأمن المركزي بوادي الآجال تسلمت تأمين مطار أوباري المدني، أواخر الشهر المنصرم، بتكليف من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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