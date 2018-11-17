أسهم مؤسس فسيبوك تتراجع لـ55 مليارا

انخفضت ثروة مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، خلال العام الجاري مبلغا قدره 17.4 مليار دولار، يأتي ذلك في الوقت الذي يتلقى عملاق منصات التواصل الاجتماعي حزمة من الانتقادات.

وبحسب سكاي نيوز عربية، فقد تراجعت أسهم أشهر مواقع التواصل بنسبة 3%، اليوم، حيث يعتبر أدنى مستوى له منذ أبريل 2017.

وتراجعت ثروة زوكربيرغ، التي وصلت حاليا لـ55.3 مليار دولار أكثر من 31 مليار دولار من ذروتها في 25 يوليو الماضي. هذا ويحتل زوكربيرغ، المرتبة السادسة على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، بعدما كان يحتل مرتبة ثالث أغنى شخص في العالم، خلف جيف بيزوس وبيل غيتس.

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