سعر الدينار يرتفع من جديد أمام الدولار في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.230 دينار للشراء، ليعاود الانخفاض بشكل مفاجئ عقب ارتفاعه بشكل طفيف منذ عدة أيام.

بدوره سجل سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي 5.970 دينار، واختتم سعر الجنية الاسترليني التعاملات عند 6.600 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.320 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه تراجع إلى 5.290 دينار قبل أن يتراجع في ختام السوق إلى 5.250 دينار.

وكان مصرف الأمان، قد قرر رفع قيمة السحب اليومي إلى 4000 دولار لحساب بطاقات الأغراض الشخصية “ماستر كارد وفيزا”، للتخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين المُقيمين بالخارج، ولتسهيل حل المُشكلات المادية.