الفضائيّة الليبيّة: رئيس الوزراء يكرّم الطلبة الأوائل في الشّهادة الثّانوية العامة والثّانوية الدّينيّة للعام الدّراسي 2018-2017

القبّة 18 نوفمبر 2018 (وال) – كرّم دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقّتة السّيد عبدالله الثني السبت الطلبة الأوائل في الشّهادة الثّانوية العامة و الثّانوية الدّينيّة للعام الدراسي 2018-2017 في الحفل الذي نظّمته وزارة التّعليم ببلدية القبّة.

وقدّم رئيس الوزراء خلال الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح دار عرض مدينة القبّة ، جوائز قيّمة للطلبة الأوائل تكريما لهم لتحصلهم على هذه التّراتيب المتفوّقة.

وحضر الحفل الذي نظّمه وزير التّعليم الدّكتور فوزي بومريز، عدد من السّادة أعضاء مجلس_النّواب، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيآت الدّكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، و رئيس المؤسّسة الوطنيّة للموارد المائيّة المهندس عوض الدّرسي.

كما حضره السّادة وكلاء وزارة التعليم ومديرو المصالح والإدارات بالوزارة، ومسؤولو شؤون التّربية والتّعليم بالبلديّات، وعميدو بلديتي القبّة والقيقب وعضو المجلس البلدي القبة ووكيل المجلس البلدي القبة.

كما حضره أيضا الطلبة المكرمين وأولياء أمورهم فضلا عن مسؤول المنطقة التعليمية القبة ومديرو المكاتب بالمنطقة التعليمية القبة وجمعٌ من حكماء وأعيان القبة وعين مارة، إضافة إلى إلقاء عديد الكلمات التي أشادت بهذه المناسبة، وتفوّق الطلاب.(وال – القبة).

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