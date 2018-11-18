الدينار ينخفض امام الدولار واليورو والاسترليني في السوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.290 دينار ليبي للبيع و 5.270 دينار للشراء، ويتذبذب السعر منذ عدة ايام مابين 5.32 و 5.20 دينار دون تغييرات ملحوظة.

بدوره سجل سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي 6.00 دينار، واستهل سعر الجنية الاسترليني التعاملات على ارتفاع عند 6.650 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.320 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه تراجع إلى 5.290 دينار قبل أن يتراجع في ختام السوق إلى 5.250 دينار.

وكان مصرف الأمان، قد قرر رفع قيمة السحب اليومي إلى 4000 دولار لحساب بطاقات الأغراض الشخصية “ماستر كارد وفيزا”، للتخفيف من الأعباء الواقعة على المواطنين المُقيمين بالخارج، ولتسهيل حل المُشكلات المادية.