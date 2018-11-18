ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 18 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.290 دينار 5.270 دينار اليورو 6.020 دينار 5.940 دينار الجنية الاسترليني 6.650 دينار 6.570 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار الدينار الاردني 7.320 دينار 7.240 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا