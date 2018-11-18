اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الأحد 18 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق الموازي اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة::00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.280 دينار

اليورو الأوروبي 6.00 دينار

الجنية الإسترليني 6.650 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.780 دينار

الجنية المصري 0.290 دينار

الدولار الكندي 4.080 دينار

الدينار الأردني 7.370 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.280 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار

كسر الفضة = 1.90 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

 

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

 

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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