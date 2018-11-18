أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الأحد 18 نوفمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق الموازي اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة::00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.280 دينار

اليورو الأوروبي 6.00 دينار

الجنية الإسترليني 6.650 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.780 دينار

الجنية المصري 0.290 دينار

الدولار الكندي 4.080 دينار

الدينار الأردني 7.370 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.280 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار

كسر الفضة = 1.90 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية