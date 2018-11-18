أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الأحد 18 نوفمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق الموازي اليوم الأحد 18 نوفمبر 2018، الساعة::00 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.280 دينار
اليورو الأوروبي 6.00 دينار
الجنية الإسترليني 6.650 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار
الدينار التونسي 1.780 دينار
الجنية المصري 0.290 دينار
الدولار الكندي 4.080 دينار
الدينار الأردني 7.370 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.280 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار
كسر الفضة = 1.90 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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