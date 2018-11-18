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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 18/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 18 نوفمبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.290 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.00 دينار.

بدوره ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.650 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث5

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.290 دينار 5.270 دينار
اليورو 6.030 دينار 5.950 دينار
الجنية الاسترليني 6.670 دينار 6.590 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار
الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار
الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار
الدينار الاردني 7.320 دينار 7.240 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 171.5 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 196 دينار
كسر الفضة = 1.90 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.450 دينار
دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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