أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 18/11/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 18 نوفمبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.290 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.00 دينار.

بدوره ارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.650 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث5

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.290 دينار 5.270 دينار اليورو 6.030 دينار 5.950 دينار الجنية الاسترليني 6.670 دينار 6.590 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار الدينار الاردني 7.320 دينار 7.240 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 171.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 196 دينار

كسر الفضة = 1.90 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.450 دينار

دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.