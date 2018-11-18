اسعار صرف الدينار مقابل عملات اجنبية وعربية في السوق السوداء

واصل الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني تراجعهما اليوم الأحد، مقارنة بما سجلاه أمس السبت وفي تعاملات الخميس نهاية الأسبوع، في حين استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة.

فقد انخفض الدولار إلى 5.29 دينار اليوم مقابل 5.30 دينار أمس، و 5.33 دينار الخميس الماضي.

كذلك تراجع الاسترليني إلى 6.65 دينار، مقابل 6.66 دينار، و 6.67 دينار خلال الفترة نفسها.

في حين استقر سعر صرف اليورو عند ست دينارات اليوم وأمس، مقابل 5.97 دينار الخميس الماضي.

كما استقر سعر صرف الليرة التركية اليوم وأمس عند 0.99 دينار، ارتفاعا من 0.97 دينار الخميس الماضي، وأيضا الدينار التونسي عند 1.78 دينار ليبي ارتفاعا من 1.77 دينار الخميس الماضي.

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