ننشر أسعار مواد البناء بسوق زليتن

سجلت صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي أسعار مواد البناء بسوق زليتن نقدا (كاش) بدون تكاليف النقل، وهي كما يلي:

البلاط والسيراميك

– البلاط (الزليز) الإيطالي درجة أولى مقاس 30*30 بسعر 28 دينارا، وزليز محلي درجة أولى مقاس 25*25، بسعر 11 دينارا

– السيراميك المصرية شركة ألفا = 15.5 دينار للمتر

الأسمنت

أسمنت الاتحاد بسعر 24 دينارا ، وأسمنت الأهلية بسعر 22 دينارا للشيكارة، أما أسمنت الاتحاد سائب 240 دينارا للطن، وأسمنت الأهلية سائب 180 دينارا للطن.

الحديد مصنع مصراتة

حديد 16 مصراتة 214 دينارا، وحديد 14 مصراتة 214 دينارا، وحديد 12 مصراتة 214 دينارا ، وحديد 8 مصراتة 430 دينارا، وحديد 6 مصراتة 388 دينارا، وحديد 5.5 مصراتة 325 دينارا ، وحديد 12،14 زليتن 190دينارا.

الخرسانة الجاهزة

ـ أسمنت الاتحاد زليتن: سعر المتر 198 دينارا c30، وسعر المتر 188 دينار c25.

ـ في أسمنت الأهلية: سعر المتر 175 دينارا c30، وسعر المتر 168 كاش c25

أسعار الرخام

ـ رخام بانوراما مصري بسعر 38 دينارا، ورخام «سلفيا» مصري بسعر 45 دينارا، ورخام كريما نوفا تركي بسعر 250 دينارا، ورخام تن براون بسعر 280 دينارا، ورخام جلكسي بسعر 300 دينارا، ورخام ليبي بسعر 150 دينارا

أسعار الياجور

16 سقفا 20*40 بني بسعر 1.25 دينار، 19 سقفا بسعر 1.5 دينار.

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