استقرار الدينار امام الدولار وانخفاضه أمام اليورو والاسترليني بالسوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على ارتفاع في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.290 دينار ليبي للبيع و 5.270 دينار للشراء، ويتذبذب السعر مؤخراً مابين 5.32 و 5.20 دينار دون تغييرات ملحوظة.

بدوره سجل سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي 6.03 دينار، واختتم سعر الجنية الاسترليني التعاملات على ارتفاع عند 6.670 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.290 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه انخفض إلى 5.280 دينار قبل أن يعود في ختام السوق إلى سعر 5.290 دينار.

بدوره, انتقد خبير اقتصادي أداء حكومة الوفاق والمصرف المركزي في معالجة أزمة الدولار، معتبرًا أنهما «يشغلان الناس بسعر صرف الدولار شراءً وبيعًا، ويرسخان وجود السوق السوداء في الدولار والسوق الموازية في السلع».