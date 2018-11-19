النفط يرتفع وسط توقعات بخفض أوبك لإنتاجها

سنغافورة-العنوان

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين وسط توقعات بأن تضغط السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على منظمة أوبك لخفض الإمدادات قرب نهاية العام.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 45 سنتا أو 0.7 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو واحد بالمئة إلى 57.04 دولار للبرميل.

وتسعى أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتجيها، وحلفاء المنظمة لخفض الإمدادات ما بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا للتكيف مع تباطؤ نمو الطلب والحيلولة دون حدوث تخمة في المعروض بالسوق.

ورغم المكاسب التي حققتها اليوم تظل أسعار النفط أقل نحو 25 بالمئة عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في أوائل أكتوبر نتيجة زيادة الإمدادات وتباطؤ نمو الطلب.

المصدر-(رويترز)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية