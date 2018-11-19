ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.275 دينار 5.255 دينار اليورو 6.000 دينار 5.920 دينار الجنية الاسترليني 6.610 دينار 6.530 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.770 دينار 1.690 دينار الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار الدينار الاردني 7.300 دينار 7.220 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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