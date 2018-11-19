اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.275 دينار 5.255 دينار
اليورو 6.000 دينار 5.920 دينار
الجنية الاسترليني 6.610 دينار 6.530 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.770 دينار 1.690 دينار
الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار
الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار
الدينار الاردني 7.300 دينار 7.220 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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