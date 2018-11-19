الناطق باسم السّراج ينفي إبرام اتفاق “النفط مقابل السلع” مع تونس

طرابلس-العنوان

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، اليوم الإثنين، التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، بشأن الاتفاق مع ليبيا على العودة إلى ما سُمي بـ”آلية المقاصة”، عبر استيراد تونس النفط الليبي مقابل تمكين ليبيا من استيراد مختلف السلع.

وقال السلاك، على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “ننفى نفيًا قاطعًا ما يتم تداوله بشأن تصدير النفط إلى الجانب التونسي مقابل سلع غذائية”.

وكان الجيهناوي، قد أكد خلال جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التونسي، يوم الخميس، أن وفدًا رفيع المستوى تولى زيارة ليبيا لمناقشة هذا الملف.

وأشار الجيهناوي، إلى أن المباحثات متواصلة في إطار شراكة متكافئة تضمن مصلحة البلدين.

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