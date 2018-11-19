تراجع للدولار واليورو أمام الدينار في مستهل تعاملات السوق الموازي

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.230 دينار للشراء، ويتذبذب السعر منذ عدة ايام مابين 5.32 و 5.20 دينار دون تغييرات ملحوظة.

بدوره سجل سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي 5.980 دينار، واستهل سعر الجنية الاسترليني التعاملات على ارتفاع عند 6.610 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.290 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه انخفض إلى 5.280 دينار قبل أن يعود في ختام السوق إلى سعر 5.290 دينار.

وكان خبير اقتصادي قد انتقد أداء حكومة الوفاق والمصرف المركزي في معالجة أزمة الدولار، معتبرًا أنهما «يشغلان الناس بسعر صرف الدولار شراءً وبيعًا، ويرسخان وجود السوق السوداء في الدولار والسوق الموازية في السلع».