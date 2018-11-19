أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.240 دينار
اليورو الأوروبي 5.980 دينار
الجنية الإسترليني 6.610 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار
الدينار التونسي 1.770 دينار
الجنية المصري 0.290 دينار
الدولار الكندي 4.050 دينار
الدينار الاردني 7.300 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.250 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار
كسر الفضة = 1.88 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
أضف تعليقـك