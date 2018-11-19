أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.240 دينار

اليورو الأوروبي 5.980 دينار

الجنية الإسترليني 6.610 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.770 دينار

الجنية المصري 0.290 دينار

الدولار الكندي 4.050 دينار

الدينار الاردني 7.300 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.250 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار

كسر الفضة = 1.88 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.