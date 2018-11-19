أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الاثنين 19 نوفمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق الموازي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة::00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.250 دينار

اليورو الأوروبي 5.980 دينار

الجنية الإسترليني 6.610 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.770 دينار

الجنية المصري 0.290 دينار

الدولار الكندي 4.050 دينار

الدينار الأردني 7.300 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.250 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 144 دينار

كسر الفضة = 1.88 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية