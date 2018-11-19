أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق الموازي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة::00 القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.250 دينار
اليورو الأوروبي 5.980 دينار
الجنية الإسترليني 6.610 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار
الدينار التونسي 1.770 دينار
الجنية المصري 0.290 دينار
الدولار الكندي 4.050 دينار
الدينار الأردني 7.300 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.250 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 144 دينار
كسر الفضة = 1.88 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي الاثنين 19 نوفمبر 2018
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في سوق الموازي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، الساعة::00 القيم الآتية:
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