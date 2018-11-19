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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 19/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.250 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 5.980 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.610 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.275 دينار 5.255 دينار
اليورو 6.000 دينار 5.920 دينار
الجنية الاسترليني 6.610 دينار 6.530 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.770 دينار 1.690 دينار
الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار
الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار
الدينار الاردني 7.300 دينار 7.220 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة
سعر كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار
سعر كسر الذهب عيار 21 = 169 دينار
سعر كسر الذهب عيار 24 = 193 دينار
كسر الفضة = 1.88 دينار

> اسعار الصكوك
بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش
بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار
دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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