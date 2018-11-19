أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 19/11/2018 وسعر الذهب والفضة

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.250 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 5.980 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.610 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.275 دينار 5.255 دينار اليورو 6.000 دينار 5.920 دينار الجنية الاسترليني 6.610 دينار 6.530 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.770 دينار 1.690 دينار الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار الدينار الاردني 7.300 دينار 7.220 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 169 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 193 دينار

كسر الفضة = 1.88 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.