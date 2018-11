روسيا ستتعاون مع السعودية لضمان استقرار أسواق الطاقة في 2018

تُفكر روسيا أحد أبرز منتجي النفط في العالم بمديد تعاونها مع منظمة “أوبك” التي تقودها السعودية إلى ما بعد نهاية 2018، في خطوة تهدف لضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.

حيث قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك:

“التعاون مع أوبك بغية تحقيق استقرار سوق النفط قد يستمر في عام 2019، وسيتم بحث ذلك خلال الاجتماع، الذي سيعقد في 6 ديسمبر”.

هذا ولم يكشف الوزير الروسي أية تفاصيل عن شروط تمديد التعاون مُكتفياً بالإشارة إلى أهمية مواصلة التعاون مع الدول المشاركة في اتفاق “أوبك+” إلى ما بعد انتهاء فترة سريان هذا الاتفاق في نهاية 2018، ولافتا إلى أنه ستتم مناقشة هذا التعاون في 6 ديسمبر وبناء على ذلك سيتم توقيع وثيقة تضفي صبغة رسمية على التعاون.

