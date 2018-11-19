الدولار يواصل تراجعه أمام الدينار الليبي لليوم الثالث على التوالي

واصل الدولار الأميركي تراجعه أمام الدينار الليبي لليوم الثالث على التوالي، في السوق الموازية، كما تراجعت العملتان الأوروبية والبريطانية في تعاملات ظهر اليوم الإثنين.

فقد انخفضت العملة الأميركية إلى 5.25 دينار اليوم، بفارق أربعة قروش عما سجلته أمس الأحد 5.29، وكان الدولار افتتح تعاملات الأسبوع أول من أمس عند 5.30 دينار.

كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 6.61 دينار اليوم، مقابل 6.65 دينار الأحد، و 6.66 دينار السبت، وكذلك اليورو الذي انخفض إلى 5.98 دينار، مقابل 6 دينارات في اليومين الماضيين.

في حين استقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.99 دينار دون تغيير عن سعره أمس، في المقابل تراجع الدينار التونسي إلى 1.77 دينار ليبي، مقابل 1.78 دينار أمس.

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