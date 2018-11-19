النفط الليبي وصفقات أوغستا غير المشروعة

نشرت قناة RAI الثالثة الإيطالية مقتطفات من تحقيق استقصائي تحت عنوان “ليبيا: النفط والشركات والاتجار مع الإرهابيين” تحدث عن الصفقات غير المشروعة بميناء أوغستا في صقلية والتي تشمل النفط الخام الليبي.

وقال التحقيق إن مؤتمر باليرمو حول ليبيا، لم يتطرق على الإطلاق لموضوع الاتجار غير المشروع في النفط الليبي، ويرجع ذلك إلى أن الأمر يشمل إيطاليا بشكل مباشر والمهربين المالطيين والعصابات الكبرى.

وبينت القناة أن هذا التحقيق يؤدي إلى نتائج فضائحية ومربكة، حول وقائع جرت في السنوات الأخيرة تسلط الضوء على حجم الفساد الواسع الانتشار في سوق الطاقة، حيث تعمل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى في كثير من الأحيان عمل العصابات مع أسوأ عصابات المافيا حتى مع تنظيم داعش وتجار البشر بين أفريقيا وليبيا وأوروبا. ويظهر التقرير أن التصرفات غير الحكيمة لشركة البترول TAMOIL تامويل، وQ8، و API أدت إلى تزويد البحرية الإيطالية بالديزل المهرب، كما يسرد ذلك الصحفي جورجيو موتولا نقلا عن شهادة سمسار إيطالي.

ويؤكد التحقيق أن وزير الداخلية الإيطالي إذا قام اليوم بأي تحرك فإنه يُحسب أن بإمكانه استرداد أكثر من 6 مليارات يورو في التهريب، وقد قامت حكومة كونتي بتسهيل هذا الأمر غير المشروع، وهي التي سمحت بإجراء العقود بين شركات النفط ومديري المضخات.

وذكر أن صادرات النفط الخام السوري المهرب ازدهرت ما بين عام 2013 ونهاية عام 2016، حين كان النفط تحت سيطرة داعش، وتم تصديره إلى تركيا، والآن جاء دور النفط الخام الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية