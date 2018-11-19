الفضائيّة الليبيّة : الحكومة المؤقتة تخصص أكثر من 130 مليون دينار لتنفيذ مشاريع لوزارة المالية والتخطيط

قرنادة 19 نوفمبر 2018 (وال)- أعلن مجلس الوزراء الحكومة المؤقتة اليوم الاثنين، تخصيص أكثر من 130 مليون دينار؛ لتنفيذ مشاريع لوزارة المالية والتخطيط .

ويؤذن لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص مبلغ مالي وقدره ( 102 , 852 , 395 . 130 د.ل ) مائة وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وخمسون دينار و( 102 ) درهم للهيأة العامة للمواصلات والنقل على الوجه التالي :

مبلغ مالي وقدره (352 ,056 , 038 . 18 د.ل ) ثمانية عشر مليون وثمانية وثلاثون ألف وستة وخمسون دينار و( 352) درهم، يُخصص لتنفيذ مشاريع متعاقد عليها من قبل مصلحة المطارات والخاصة بمطار بنينا الدولي .

ومبلغ مالي وقدره (750 , 795 , 357 .112 د.ل ) مائة وأثنى عشر مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون الف وسبعمائة وخمسة وتسعون دينار و ( 750 درهم )، لتنفيذ مشاريع متعاقد عليها من قبل مصلحة المطارات والخاصة بمطارات ( الزنتان والأبرق وطبرق وغدامس والجفرة وتمنهنت وتيكا وسبها وبراك الشاطئ )، ويتم التسييل بقرارات لاحقة تُصدر عن مجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للدفع، وذلك خصماً من الإعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2018م، على أن تقوم وزارة المالية والتخطيط بإجراء التسوية اللازمة، بعد اعتماد قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018 م، مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقاً للنظم واللوائح السارية .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمي . (وال- قرنادة)

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