اقتصاد

ليبيا حاضرة بمؤتمر المالية والاستثمار لدول “5+5”

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق مبروك محمد غيث، أعمال المؤتمر الوزاري الثالث للمالية والاستثمار لـ”دول الحوار 5+5″ الذي عقد أمس في العاصمة الجزائرية بحضور وزراء مالية دول اتحاد المغرب العربي ونظرائهم من الضفة الشمالية للبحر المتوسط.

وناقش المؤتمر العديد من القضايا المالية والاستثمار ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تبادل المعلومات في مجالات الجمارك والسياسة الضريبية بالنسبة للاستثمار والتحول في مجال الطاقة.

يذكر أن دول الحوار المشاركة هي الجزائر وتونس المغرب ليبيا وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك