ليبيا حاضرة بمؤتمر المالية والاستثمار لدول “5+5”

شارك وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق مبروك محمد غيث، أعمال المؤتمر الوزاري الثالث للمالية والاستثمار لـ”دول الحوار 5+5″ الذي عقد أمس في العاصمة الجزائرية بحضور وزراء مالية دول اتحاد المغرب العربي ونظرائهم من الضفة الشمالية للبحر المتوسط.

وناقش المؤتمر العديد من القضايا المالية والاستثمار ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تبادل المعلومات في مجالات الجمارك والسياسة الضريبية بالنسبة للاستثمار والتحول في مجال الطاقة.

يذكر أن دول الحوار المشاركة هي الجزائر وتونس المغرب ليبيا وموريتانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.

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