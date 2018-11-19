استمرار انخفاض الدولار واليورو أمام الدينار وارتفاع الذهب بالسوق السوداء

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي تسجيله مستويات منخفضة في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.240 دينار ليبي للبيع و 5.220 دينار للشراء، ليسجل الدولار تراجعه لليوم الثالث على التوالي أمام الدينار الليبي.

بدوره سجل سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي 5.970 دينار، واختتم سعر الجنية الاسترليني التعاملات على ارتفاع عند 6.600 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.250 دينار وظل عند هذا المستوى وارتفع بشكل طفيف إلى 5.260 دينار قبل أن يعود في ختام السوق إلى سعر 5.240 دينار.

فيما استقرت الليرة التركية عند 0.99 دينار ليبي دون اي تغيير اليوم, بينما تراجع الدينار التونسي إلى 1.77 دينار ليبي مقارنة بـ 1.78 دينار في مستهل التعاملات اليوم.

وعلى ذات الصعيد ارتفع سعر الكسر الذهب عيار 18 في ختام السوق إلى 148 ديناراً مقارنة ب144 دينار في مستهل السوق الموازي.