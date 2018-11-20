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المشري: هذا موقفنا من رفع الدعم عن الكهرباء والوقود

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن رفضه رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والوقود إلا بإيجاد آلية واضحة لاستبدالها للمواطن.

وقال المشري في لقاء تلفزيوني إن مجلس الدولة يعمل على مشروع لتوجيه الدعم لمستحقيه بحيث إن المواطن الأقل دخلا سيتمتع بدعم أكبر من ذي الدخل المرتفع مضيفا أن المجلس يعكف أيضا على مراجعة الحد الأدنى من المرتبات.

وأوضح المشري أن مجلس الدولة بصدد دراسة قدرة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر كما ان لديه مشروعا لبداية صرف علاوة العائلة جاهزا للتنفيذ.

وأشار المشري إلى أن مجلس الدولة يضغط بشكل واضح على ضرورة التنسيق لتناسب أي زيادة في المرتبات مع مرتبات المتقاعدين كما يهتم بتنوع مصادر الدخل للبلاد، مشيرا إلى وجود إجراءات عملية بالخصوص.

وبين المشري أن الهدف الرئيسي من الإصلاحات الاقتصادية هو زيادة مستوى الرفاه للمواطن وليس معاقبته.

وينص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وقع عليه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه احمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على فرض “رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية” على أن يتولى السراج والكبير “تحديد مقدار الرسم الذي يفرض” ويتولى “مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بإنجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ولا يخل قرار الرسوم باختصاصات مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • عاجل الى السيد المشرى ……………………عاجل الى السيد المشرى………….. رغم اعتراضك على عدم رفع الدعم عن الوقود والكهرباء الا بعد تقنين رفع الدعم ولكن لابد ان تعرف ان اصنام الدعم في معظم الادارة الليبية والاصنام الاجرامية المهربة له والاصنام الاجرامية الداعمة لهدا التهريب تفرح جدا بتطويل الحبل حيث يقدر ما تمتصه هده العصابات الاجرامية الصنمية المذكورة اعلاه من المال العام ما يقارب 12 مليار دينار سنويا لدا يجب وقف الدعم عن الوقود فورا على ان تحول قيمة دعمه الى كافة الاسر الليبية فورا وفى نفس الوقت ووفق قانون عاجل يصدر بدلك بعد ذلك يدرس هدا الدعم قانونا ويمنح لدوى الشرائح الاجتماعية التي يقل دخلها عن الف دينار شهريا على ان يرفع سعر الوقود الى 50 قرشا للتر الواحد عند البداية الى ان يصل الى دينار للتر الواحد تم الى ان يصل سعره مثل ثمنه في تونس تحديدا مع التأكيد على قرار تحويل قيمة الدعم مباشرة للأسر الليبية اما دعم الكهرباء يجب ان يستمر شريطة اعفاء المتقاعدين وفئات المضمونة اجتماعيا وغيرها من الشرائح الفقيرة من رسوم تركيب واستهلاك الكهرباء تم مهزلة دعم السلع لابد ان تنتهى هي الأخرى فورا ويجب ان تعامل وفق لما تؤل اليه عملية دعم المحروقات رغم ان اصنام دعم السلع يشكلون النصيب الاكبر من عدد الاصنام العائشة على التطفل وسرقة واغتصاب ارزاق الليبيين…

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