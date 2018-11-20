الكشف عن مستجدات مراجعة حسابات المركزي

كشف مصدر مطلع لقناة 218 أسماء أعضاء اللجنة التي ستشرف على اختيار الشركة التي ستقوم بمراجعة عمل مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في البيضاء وطرابلس.

وأكد المصدر عضوية رئيس فريق طباعة العملة علي الجهاني ممثلا عن المصرف في مدينة البيضاء، ورجح أن يكون فتحي عقوب ممثلا عن المركزي في طرابلس وهو أبرز الأسماء المتداولة حتى الآن.

وأضاف، أن اللجنة ستضم أيضاً خبيراً اقتصادياً أميركياً اسمه وولكر وهو ممثل دولي تم اختياره من قبل “ستيفاني ويليامز” نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة للشؤون السياسية في ليبيا.

يُذكر أن سلامة كان قد اجتمع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس، الصديق الكبير، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري مطلع نوفمبر في تونس ونتجت عن هذا الاجتماع آلية تنفيذ المراجعة الدولية.

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