أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار وفقاً لمتابعون بالواتساب القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.220 دينار

اليورو الأوروبي 5.970 دينار

الجنية الإسترليني 6.600 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.770 دينار

الجنية المصري 0.290 دينار

الدولار الكندي 4.050 دينار

الدينار الاردني 7.300 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.220 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار

كسر الفضة = 1.88 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.