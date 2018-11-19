الكبير يشارك في مجلس محافظي البنوك المركزية لدول المغرب العربي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير السبت في الدورة الثامنة لمجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتحاد المغرب العربي بحضور محافظي البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا .

وناقشت الدورة حسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي سبل التعاون على مستوى البنوك المركزية المغاربية وتفعيلها.

وأفضى الاجتماع إلى الخروج بجملة من التوصيات على رأسها تشكيل لجان فنية تعنى بتبادل التجارب وتوحيد السياسات حول التقنيات المالية الحديثة والعملة المشفرة والشمول المالي والصيرفة الإسلامية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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