أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 20/11/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 تراجعه بشكل طفيف في تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.220 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 5.970 دينار.

بدوره انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.600 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.220 دينار 5.200 دينار اليورو 5.970 دينار 5.890 دينار الجنية الاسترليني 6.600 دينار 6.520 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.770 دينار 1.690 دينار الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار الدولار الكندي 4.050 دينار 3.970 دينار الدينار الاردني 7.300 دينار 7.220 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 172.6 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 197 دينار

كسر الفضة = 1.88 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.400 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.