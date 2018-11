انخفاض في أسعار النفط العالمي بفعل مخاوف من تخمة المعروض

انخفضت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الثلاثاء، بفعل مخاوف من تخمة المعروض في الأسواق العالمية، ناجمة عن تذبذب نمو الطلب على الخام وزيادة الإنتاج.

حيث يجتمع أعضاء منظمة “أوبك” في 5 ديسمبر المقبل، بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، لاتخاذ قرار خفض الإنتاج من عدمه في 2019، لضبط الأسواق.

هذا وسجلت أسعار النفط هبوطاً حاداً في غضون شهر ونصف منذ أكتوبر الماضي، فاقدةً نحو 20 دولاراً للبرميل، بالنسبة لخام برنت.

ويأتي الهبوط، مع ارتفاع إنتاج النفط من جانب كبار المنتجين بنسب متباينة خلال 2018، كالولايات المتحدة (11.7 مليون برميل)، وروسيا (11.6 مليون برميل)، والسعودية (10.62 ملايين برميل) يومياً.

