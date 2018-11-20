تعميم جديد للجمارك التونسية حول المبالغ المسموح لليبيين بدخولها لتونس وغرامات للمخالفين

اصدرت الجمارك التونسية تعميماً جديداً على المراكز الجمركية حول المبالغ المسموح دخولها إلى الاراضي التونسية.

وجاء في التعميم الذي اصدره مدير الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية في الجمارك العميد عمر إمحمد كاشدية أن على جميع المراكز الجمركية ضرورة التقيد حال دخول المواطنين الليبيين للأراضي التونسية الالتزام للمسافر بإصطحاب مبلغ وقدرة “5000 د.ت” خمسة آلاف دينار تونسي أو ما يعادله من النقد الأجنبي.

وأضاف التعميم أن لا يسمح بخروج العملة المحلية نهائيا وفي حال عدم إجراء المصالحة مع الديوانة، سيتم فرض دفع غرامة مالية على المبلغ المضبوط والتي تصل إلى 60% فوق المبلغ أو المنع من الدخول إلى الأراضي التونسية لمدة خمسة سنوات.

وكانت القنصلية العامة الليبية بتونس قد أفادت بأن المبلغ المحدد الذي يمكن للمسافر الليبي أن يصحبه عند خروجه من تونس أو مروره بها عند ذهابه إلى دولة أخرى هو 5000 دينار تونسي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

يشار إلى أن المسافرين الليبيين عبر تونس يشكون من كثرة حالات مصادرة المبالغ المالية غير المصرح بها بحوزتهم عند خروجهم من الأراضي التونسية باتجاه ليبيا أو أي دولة أخرى.