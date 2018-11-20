ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار بالسوق الموازي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.220 دينار للشراء وفقاً لمتابعون من غرف الواتساب، لينخفض الدينار عقب ارتفاعه وبشكل طفيف خلال الايام الماضية.

واستقر سعر اليورو الاوروبي اليوم في تعاملات السوق الموازي 5.970 دينار، كما سجل سعر الجنية الاسترليني 6.600 دينار.

واستقر سعر الليرة التركية اليوم عند 0.99 دينار ليبي, وسجل الدينار التونسي 1.77 دينار ليبي.

وعلى ذات الصعيد سجل سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق 148 ديناراً.