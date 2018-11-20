اليوم.. التجارة والتنمية يعلن بدء استلام طلبات فتح الاعتمادات المستندية

أعلن مصرف التجارة والتنمية اليوم موعد بدأ استلام طلبات فتح الاعتمادات المستندية.

وقال مصرف التجارة إنه سيشرع اليوم الاربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 في إستلام طلبات فتح الإعتمادات المُستندية لدى جميع فروعه ووكالاته، طبقا للشروط المنصوص عليها بمنشورات مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإجراءات النقدية المنبثقة عن برنامج الإصلاح.

وأصدر مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 23 سبتمبر 2018 عدد من الضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والعلاجية والدراسية والإعتمادات المستندية.

وإشترط المركزي أن لا تزيد قيمة الاعتماد المستندي الواحد عن 3 مليون دولار امريكي او ما يعادلها للاعتمادات الخدمية 5 مليون دولار أو ما يعادلها للأنشطة التجارية 10 مليون دولار امريكي أو ما يعادلها للأنشطة الصناعية شريطة أن تكون قيمة الإعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب .