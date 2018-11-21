أسعار الخضراوات واللحوم بزوارة

تتابع بوابة أفريقيا الإخبارية أسعار بيع السلع الغذائية والخضراوات واللحوم من خلال نشرة يومية حول أسعار بعض هذه السلع في السوق الليبي.

وفيما يلي أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمحال التجارية بمدينة زوارة.

فكانت أسعار السلع الغذائية على النحو الآتي:

الزيت 4 ــ 6 دينار للتر الواحد

الطماطم 2 دينار للعلبة

السكر 2.5 دينار للكيلو الواحد

المكرونة من 1.5 دينار للكيلو إلى 2 دينار

كيس السميد من 2 دينار للكيلو الواحد إلى 3.5 دينار

الحليب المعقم 2.5 للعلبة الواحدة

أما أسعار اللحوم والبيض فكانت كما يلي

لحم الخروف 40 دينار للكيلو

لحم بقر بدون عظم 35 دينار للكيلو

لحم دجاج الليبي ب13 دينار للكيلو

والدجاج التونسي ب12 دينار للكيلو

البيض 13 دينار لطبق 30 بيضة

أما أسعار الخضراوات كانت على النحو الآتي:

الملفوف 3 دينار للكيلو

الفلفل الحلو 5 دينار للكيلو

كرم 4 دينار للكيلو

الكوسة 4 دينار للكيلو

الخيار 4 دينار للكيلو

الطماطم 3.5 دينار للكيلو

البدنجان 3 دينار للكيلو

البصل 1.5 دينار للكيلو

البطاطا 1.5 دينار للكيلو

الفلفل 4 دينار للكيلو

أما الفواكه كانت اسعارها على النحو الاتى

الموز 4 دينار للكيلو

التفاح 12 دينار للكيلو

الأجاص 12 دينار للكيلو

المانجا 12 دينار للكيلو

الأناناس 18 دينار للقطعة

البرتقال كل الأنواع ب3 دينار للكيلو

التمر درجة اولى 15 دينار للكيلو

الدرجة الثانية 5 دينار للكيلو

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