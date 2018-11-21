“العكاري” يكشف أسباب طباعة العملة في البيضاء

كشف المستشار بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء، مصباح العكاري، أن المصرف اضطر إلى طباعة 9.7 مليارات دينار في الفترة المُمتدة ما بين عامي 2015 و2018 بسبب فشل مركزي طرابلس في إدارة تحركات العملة وآلية توزيعها.

وقال العكاري: إن السيولة المالية التي تسلّمتها مصارف المنطقة الشرقية من مركزي طرابلس عام 2015 كانت أقل بكثير من المُخصصات التي من المُفترض أن تصل، لافتاً إلى أنه حاول تدارك هذه الأزمة حينها بالتواصل مع المحافظ الصديق الكبير، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سوء إدارة المصرف المركزي في طرابلس للعملة تسبب في الأزمة الاقتصادية التي مازالت تُخيّم آثارها على الليبيين حتى الآن.

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