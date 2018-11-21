اقتصاد

واينر: الشعب الليبي له الحق في معرفة ما يجري للأصول المالية بالخارج

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إن الشفافية مسألة حيوية بالنسبة إلى مستقبل هيئة الاستثمار الليبية، وبالنسبة إلى المؤسسات الليبية كافة.

وقال، في تغريده على حسابه بموقع «تويتر» أمس الثلاثاء إن الشعب الليبي له الحق لمعرفة ما يجري للأصول المالية بالخارج، التي تخص الليبيين كافة.

جاء ذلك تعليقًا على تقرير أوردته مجلة «بوليتيكو» الأميركية الأسبوع الماضي، ذكرت فيه أن الحكومة البلجيكية لم تكن وحدها التي تصرفت في فوائد الحسابات الليبية المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

 

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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