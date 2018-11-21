اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 نوفمبر  2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.250 دينار 5.230 دينار
اليورو 5.960 دينار 5.880 دينار
الجنية الاسترليني 6.570 دينار 6.490 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار
الدينار التونسي 1.750 دينار 1.670 دينار
الجنية المصري 0.285 دينار 0.277 دينار
الدولار الكندي 4.040 دينار 3.960 دينار
الدينار الاردني 7.360 دينار 7.280 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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