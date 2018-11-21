ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.250 دينار 5.230 دينار اليورو 5.960 دينار 5.880 دينار الجنية الاسترليني 6.570 دينار 6.490 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.750 دينار 1.670 دينار الجنية المصري 0.285 دينار 0.277 دينار الدولار الكندي 4.040 دينار 3.960 دينار الدينار الاردني 7.360 دينار 7.280 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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