ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والاسترليني امام الدينار في السوق الموازي

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.230 دينار للشراء, لينخفض الدينار عقب ارتفاعه وبشكل طفيف خلال الايام الماضية.

بدوره تراجع سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي 5.960 دينار، وسجل سعر الجنية الاسترليني 6.570 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي يوم الاثنين عند سعر 5.250 دينار وظل عند هذا المستوى وارتفع بشكل طفيف إلى 5.260 دينار قبل أن يعود في ختام السوق إلى سعر 5.240 دينار.

وتراجع سعر الليرة التركية اليوم إلى 0.98 دينار ليبي مقارنة بـ 0.99 دينار, كما انخفض الدينار التونسي إلى 1.75 دينار ليبي مقارنة بـ 1.77 دينار.

وعلى ذات الصعيد انخفض سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق إلى 146 ديناراً مقارنة ب148 دينار يوم أمس.