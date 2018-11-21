“أوروسيا” ترجح استمرار ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا

رجحت مجموعة استشارة المخاطر السياسية “أوروسيا”، استمرار ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا في السنوات القادمة نتيجة الاتفاق السياسي المتوقع أن يحصل في البلاد.

وقالت المجموعة، في مذكرة بحثية نشرها موقع “سي إن بي سي” الأمريكي، الثلاثاء، إن حصول الاتفاق السياسي في ليبيا سيفتح الطريق إلى مزيد من الاستثمارات في حقول النفط.

ونقل الموقع عن صحيفة “بلومبرج” تصريحات صحفية لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ذكر فيها أن منظمة “أوبك” تتفهم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا.

من جانب آخر، أكدت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة “أوروسيا” سارة الشعلان، أن العودة إلى العملية الانتخابية المزمع إجراؤها ستساعد في استعادة الشرعية للنظام السياسي في ليبيا، وتمكن من إعادة توحيد المؤسسات وقوات الأمن، وهذا ما يشير إلى أن إنتاج النفط من المرجح أن يزداد جنبًا إلى جنب مع تحسن الثقة في آفاق ليبيا السياسية.

يُذكر أن منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” استثنت ليبيا ونيجيريا في اجتماعها، العام الماضي، من اتفاق خفض الإنتاج الذي وقعته؛ بسبب وجود اضطرابات أمنية فيهما وانخفاض إنتاجهما عن مستوياته المعتادة.

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