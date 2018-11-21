النفط يرتفع دولارا للبرميل

سنغافورة-العنوان

ارتفع النفط بنحو دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، ليعوض بعضا من الخسائر التي سجلها في الجلسة السابقة والبالغة ستة بالمئة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.60 دولار للبرميل، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.7 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 54.46 دولار للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تقرير صادر عن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ذكر أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي على غير المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل إلى 439.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر.

المصدر-(رويترز)

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