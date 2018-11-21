أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار وفقاً لمتابعون بالواتساب القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.260 دينار
اليورو الأوروبي 5.960 دينار
الجنية الإسترليني 6.570 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار
الدينار التونسي 1.750 دينار
الجنية المصري 0.285 دينار
الدولار الكندي 4.040 دينار
الدينار الاردني 7.350 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.260 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 146 دينار
كسر الفضة = 1.87 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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