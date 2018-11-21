أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار وفقاً لمتابعون بالواتساب القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.260 دينار

اليورو الأوروبي 5.960 دينار

الجنية الإسترليني 6.570 دينار

الليرة التركية 0.980 دينار

الدينار التونسي 1.750 دينار

الجنية المصري 0.285 دينار

الدولار الكندي 4.040 دينار

الدينار الاردني 7.350 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.260 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 146 دينار

كسر الفضة = 1.87 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.