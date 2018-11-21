أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 21/11/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018 بشكل طفيف في بدء تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.250 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 5.960 دينار.

بدوره هبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى خلال بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 6.570 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.260 دينار 5.240 دينار اليورو 5.960 دينار 5.880 دينار الجنية الاسترليني 6.570 دينار 6.490 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.750 دينار 1.670 دينار الجنية المصري 0.285 دينار 0.277 دينار الدولار الكندي 4.040 دينار 3.960 دينار الدينار الاردني 7.360 دينار 7.280 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 146 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 170 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 194.6 دينار

كسر الفضة = 1.88 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق 5.400 دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.