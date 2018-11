قيمة البتكوين عند أدنى مستوى لها منذ 2017

هبطت قيمة عملة بيتكوين الرقمية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، إلى دون مستوى الـ4500 دولار، في ظل موجة بيع عملات رقمية واسعة تشهدها الأسواق.

حيث تراجعت قيمة البيتكوين بما يزيد عن 7.5% وجرى تداولها عند 4354.20 دولار، وهو أدنى مستوى تسجله هذه العملة الرقمية منذ أكتوبر 2017.

وتكون بذلك عملة “بيتكوين”، التي تعد الأشهر في العالم، قد خسرت نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع واحد.

وتُعتبر البتكوين نظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

