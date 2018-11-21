سيولة بـ24 مليونا تصل بني وليد

استلمت فروع مصرف الجمهورية بمدينة بني وليد، لأول مرة منذ 3 شهور، دفعة من السيولة النقدية قيمتها 24 مليون دينار، أرسلها مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء.
وستُقسّم هذه القيمة على 3 فروع لمصرف الجمهورية، حيث تحصل فرع سوف الجين على 8 ملايين دينار، وفرع المدينة على 12 مليون دينار، وبلغت حصة فرع تينيناي 4 ملايين.
وكانت أزمة السيولة في فروع المصارف التجارية بمدينة طرابلس قد شهدت انفراجة حيث وصلت قيمة السحب في بعض الفروع إلى 5000 دينار .
الجدير بالذكر أن النائب في المجلس الرئاسي أحمد ميعيتق كان قد صرح لوكالة “رويترز” في وقت سابق أنه يتوقع انتهاء مشكلة السيولة النقدية في المصارف مطلع العام المقبل.
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