الفتاة الجريئة.. أول امرأة تقود بورصة نيويورك

منذ تأسيسها، شهدت بورصة نيويورك في مايو 2018، حدثاً تاريخياً وفريداً، تجسد في تعيين “ستيسي كونينغهام” رئيسة لبورصة نيويورك لتحل محل توم فارلي.

وهي المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب منذ نحو 226 عاما منذ إنشاء البورصة.

“كونينغهام” التي وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بـ”الفتاة الجريئة”، عملت في بداياتها بعد انهائها لدراستها الجامعية كمتدربة في القطاع المصرفي الذي كان وما زال يسيطر عليه الذكور إلى حدٍ كبير. حيث تبلغ نسبة السيدات في المناصب القيادية في القطاع المالي 5 في المئة فقط.

من هي ستيسي كونينغهام؟

عملت كونينغهام البالغة من العمر 43 عامًا في البورصة بطريقة حذرة ومحدودة طوال مسيرتها المهنية.

فبعد أن تخرجت من كلية الهندسة الصناعية في جامعة ليهاي الأمريكية، ساعدها والدها الذي كان يعمل في شركة سمسرة في الحصول على وظيفة في نفس القطاع.

اكتسبت خبرة وافرة منذ انطلاقتها في عام 1994 ولم تتوقف عن تولي مهام ومناصب جديدة في كل المؤسسات المالية التي التحقت بها، وكانت في بداياتها واحدة من بين 30 امرأة في مجموعة تضم 1300 رجلاً.

وفي عام 2015 أصبحت الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة ناسداك الأمريكية المنافسة لبورصة نيويورك حالياً.

وتقول كونينغهام:

“أنا مدينة لجيل النساء اللواتي سبقنني في هذا القطاع وخاصة موريل سيبيرت التي كانت تعد المرأة الأولى التي انضمت إلى ناسداك عام 1967، وكذلك كاثرين كيني التي شغلت منصب نائب الرئيس للمؤسسة عام 2000”.

كما أن كونينغهام مهتمة بموضوع المساواة بين الرجل والمرأة بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الأمريكية، وخاصة في ظل التفرقة الموجودة في المؤسسات على أساس الجنس وازدياد الحملات المناصرة لحقوق المرأة.

وتقول ستيسي كونينغهام:

“رغم وجود قياديات في العديد من المجالات، إلا أننا مازلنا نكافح من أجل الحصول على نسبة أكبر وتمويل أكبر لمسألة المساواة بين الجنسين”.

كما أن منافسيها من مؤسسة ناسداك التي كانت تعمل فيها سابقاً ومؤسسة “سي بي أو إي” العالميتين قدمتا التهاني لها على المنصب الجديد وأثنيا على قدراتها ومهاراتها المميزة للقيام بهذه المهمة.

ووصفها كريس كونكانون، رئيس “سي بي أو إي” بأنها:

“منافسة شرسة ومحترفة وذات مهارات عالية لأداء هذه المهمة، وأنه شخصياً فخور بها في منصبها الجديد”.

ومع تولي ستيسي كننغهام رئاسة بورصة نيويورك و أدينا فريدمان لرئاسة بورصة ناسداك العالميتين، تكون أكبر البورصات في العالم تحت إدارة النساء.

